Anthony Bourdain'ın hayatı belgesel oluyor

Fransa’daki film çekimi sırasında otel odasında intihar ederek 61 yaşında hayata veda eden ünlü şef Anthony Bourdain'in hayatı belgesel oluyor.



3 ORTAKLI PROJE

Yaptığı programlarla dünyaya adete lezzet dersi veren ünlü şef hakkındaki belgesel

Focus Features, CNN Films ve HBO Max ortaklığından hayata geçirilecek.

MORGAN NEVILLE YÖNETMEK KOLTUĞUNDA



Yönetmen koltuğunda ise They’ll Love Me When I’m Dead ile tanınan Morgan Neville oturacak. Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazarın hayatını anlatacak belgeselin, CNN ve HBO Max platformları üzerinden yayınlanması planlanıyor.

