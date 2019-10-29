Anthony Bourdain'ın hayatı belgesel oluyor

"Gastronomi dünyasının kötü çocuğu" olarak bilinen ünlü şef ve yazar Anthony Bourdain'ın hayatı belgesel oluyor.

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29.10.2019 - 11:18

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Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (63. doğum günü)

Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (63. doğum günü)

Fransa’daki film çekimi sırasında otel odasında intihar ederek 61 yaşında hayata veda eden ünlü şef Anthony Bourdain'in hayatı belgesel oluyor.

3 ORTAKLI PROJE

Yaptığı programlarla dünyaya adete lezzet dersi veren ünlü şef hakkındaki belgesel
Focus Features, CNN Films ve HBO Max ortaklığından hayata geçirilecek.

MORGAN NEVILLE YÖNETMEK KOLTUĞUNDA

Yönetmen koltuğunda ise They’ll Love Me When I’m Dead ile tanınan Morgan Neville oturacak. Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazarın hayatını anlatacak belgeselin, CNN ve HBO Max platformları üzerinden yayınlanması planlanıyor.

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