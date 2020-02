Anthony Hopkins, Mike Tyson'ın antrenörünü canlandıracak

Sinemanın usta isimlerinden Anthony Hopkins, efsanevi boksör Mike Tyson’ı antrenörünün gözünden anlatan anlatan Cus ve Mike filminde rol almak üzere anlaştı. Yönetmenliğini Nick Cassavetes’in üstleneceği filmde Hopkins, Tyson'ın antrenörü olan Cus D’Amato'yu canlandıracak. Film, Cus D’Amato’yu ve Tyson’ı boks tarihinin en genç ağır siklet şampiyonu haline getiren olayları ele alacak.

Hikaye, Desmond Nakano'nun orijinal senaryosunu ve Montieth Illingworth'un “Mike Tyson: Money, Myth and Betrayal” kitabını temel alıyor.

OSCAR'A ADAY OLDU

Son olarak rol aldığı The Two Popes filmiyle Oscar’a aday gösteriken Hopkins, Thor: Ragnarok, Transformers: The Last Knight gibi gişe rekorları kıran filmlerde ve Westworld gibi çok izlenen televizyon yapımlarında rol aldı.



Filmin yönetmeni Cassavetes, “Bu benim için mutlak bir rüya senaryosu. Şimdiye kadar yaşamış en vahşi (ve en sevdiğim) savaşçı Mike Tyson ve Cus D’Amato hakkında bir filmde Sir Anthony Hopkins ile çalışma fırsatı mı? Hem de çok yakında kaybolan baba figürleri hakkında bir hikayede mi? Sanırım cennetteyim. Mike Mendelsohn ve Patriot Pictures ile ilk filmim daha mutluluk verici olamazdı. Çağlar boyunca belki böylesi bir kere denk gelir” dedi.