Anthony Mackie: Başarısız olan ilk Marvel yüzü olmaktan korktum

Avengers: Endgame filminin sonunda Steve Rogers'ın (Chris Evans) Kaptan Amerika unvanını, yeni spin-off dizisinde Bucky Barnes'ı (The Winter Soldier) canlandıracak Sebastian Stan'la birlikte rol alacak Anthony Mackie'nin canlandırdığı Sam Wilson (Falcon) karakterine devrettiği ortaya çıkmıştı. Endgame'in devamı niteliğinde olacak The Falcon and the Winter Soldier'da, Sam Wilson (Falcon) karakterini yeniden canlandıracakk olan Anthony Mackie; Variety'ye yaptığı açıklamada dizi için imza attığında duyduğu endişeden bahsetti.

"BÜYÜK BİR SORUMLULUK"



"Sinemada yaptığımız şeyi televizyonda yapabileceğimizi düşünmemiştim" diyen 42 yaşındaki oyuncu, "Başarısız olan ilk Marvel yapımının yüzü olmak istemedim. Yani, 'Gördünüz mü? Siyahi adama rol verdik ve şimdi bu şey berbat' gibi. Bu benim için çok büyük bir endişeydi ve ayrıca Marvel karakterini canlandırmak da büyük bir sorumluluk" dedi.

19 MART'TA YAYINLANACAK



The Falcon and the Winter Soldier, Disney Plus'ta yayımlanması planlanan Marvel Sinematik Evreni serilerinin ikincisi olacak. Platformun ilk Marvel dizisi WandaVision'ın final bölümüyse dün (5 Mart) yayımlandı. The Falcon and the Winter Soldier ise 19 Mart'ta Disney Plus'ta yayımlanacak.

İbo Show 16. yeni bölüm tanıtımı