Antik çağların izini taşıyan Medea seyirciyle buluşacak

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Euripides tarafından kaleme alınan Antik Yunan trajedisi "Medea", İzmir'deki modern salonlarda, antik tiyatrolarda ve uluslararası festivallerde yeniden seyircisiyle buluşacak.



Yunan prensesle evlenmek isteyen İason'un eşi Medea'yı terk etmesini konu alan, gururlu ve incinmiş bir kadının dönüşümünü anlatan eserin provaları, Arnavut sanatçı Filipi yönetmenliğinde, İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından sürdürülüyor.



İhanet, intikam gibi güçlü duyguları barındıran ve güncelliğini yüzyıllar boyu yitirmeyen oyunun prömiyeri, 27 Kasım'da Bornova Kültür Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde yapılacak.



Metin Balay'ın Türkçeye aktardığı, dekoru Hakan Dündar, kostümleri Yıldız Köse'ye ait oyunun ışık tasarımını ise Fuat Fırat üstleniyor.



"Medea"yı Melike Aslı Kılan, "İason"u Özkan Gezgin'in canlandırdığı oyuna, deneyimli sanatçılardan oluşan geniş bir tiyatro ekibi eşlik ediyor.

