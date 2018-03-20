Antik tiyatro 1600 yıl sonra tekrar ayağa kaldırılacak

M.Ö. 2'nci yüzyılda yapılan ancak Hristiyanlığın yayılmasıyla M.S. 5'inci yüzyıldan sonra kullanılmayan ve depremlerle tamamen yıkılan tiyatro, Büyükşehir Belediyesi'nin 6 milyon lira desteğiyle restore edilecek. 2 yıl sonra ayağa kaldırılacak antik tiyatroda 1600 yıl sonra tekrar sanat ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.



UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'ndeki antik kent Laodikya'da, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki heyet kazı çalışmalarını sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin de 10 yıldır desteklediği kazı çalışmalarında şimdiki hedef, Batı Tiyatrosu'nu ayağa kaldırmak. M.Ö. 2'nci yüzyılda yapılan ve Helenistik Roma Dönemi'nde sanat ve kültürel etkinlikler düzenlenen tiyatro, M.S. 5'inci yüzyılda Hristiyanlığın yayılmasının ardından kullanılmadı. 15 bin kişilik tiyatro zamanla meydana gelen büyük depremlerde tamamen yıkıldı. İncil'de geçen ve kutsal sayılan 7 kiliseden birinin bulunduğu Laodikya'nın batısında yer alan Pamukkale travertenleri manzaralı tiyatronun ayağa kaldırılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi kazı heyetine restorasyon için 6 milyon lira destek sağlayacak.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, tiyatronun restorasyonuna destek için Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ile protokol imzaladı. Antik tiyatroda imzalanan protokol kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, Batı Tiyatrosu'nun restorasyonu Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki kazı heyeti tarafından yapılacak. 2 yıl sonra bitmesi planlanan antik tiyatroda 1600 yıl önceki gibi tekrar kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek. Türkiye'de ilk kez antik bir tiyatro Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gün ışığına çıkacak.

TARİHİ TİYATRODA ETKİNLİKLER OLACAK



Başkan Zolan, antik kent Laodikya'ya 10 yıldır destek verdiklerini, özellikle tiyatronun ayağa kaldırılması protokolünün kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, "Denizli şehir merkezinin çok yakınında olan antik kentimize belediye olarak sahip çıkıyoruz. Hedefimiz Batı Tiyatrosu'nu da ayağa kaldırmak. 1600 yıldır sanatsal ve kültürel etkinlik yapılmayan tiyatroya tekrar ayağa kaldırmak için protokol imzaladık. 2 yıl sonra restorasyon çalışmaları bittiğinde tiyatro gün yüzüne çıkacak. 1600 yıl önce nasıl kültürel etkinliklerde kullanıldıysa, günümüzde de vatandaşlarımız için kültürel ve sanatsal faaliyetlerde kullanılmasını amaçlıyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sadece Laodikya'ya değil, turizmin her alanına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bizi heyecanlandıran bu projede, 2 yıl sonra vatandaşlarımız burada hem tarihi hissedecekler hem de etkinliklere tanıklık edecek" dedi.



Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ise Laodikya'nın antik dönemde kültür, sanat, ticaret ve sporun merkezi olduğunu ifade ederek, "Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Batı Tiyatrosu'nu 2 yılda ayağa kaldıracağız. Restorasyon çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi'nin üstlenmesi bizim ve antik kent için önemli bir adım. Burada bizim amacımız Laodikya'yı yaşayan bir arkeoloji merkezi haline getirmek. Bu nedenle yerel yönetimlerin de desteği çok önemli. Verilen destekle kazı ve restorasyon çalışmalarını yapabiliyoruz. Antik tiyatroyu destekle tekrar ayağa kaldırdığımızda hayat bulmuş ve yeniden canlanmış olacak. Başta Denizli olmak üzere ülke turizmine büyük katkısı olacak" diye konuştu.