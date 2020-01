Antonio Banderas: Oscar'a aday olmam büyük olay

Pain and Glory (Acı ve Zafer) filminde canlandırdığı Salvador Mallo karakteriyle, En iyi erkek oyuncu dalında Akademi Ödülleri’ne aday olan Antonio Banderas, Good Morning America şovuna katıldı. 9 Şubat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek tören öncesi konuşan 59 yaşındaki oyuncu “Oscar adayı olmanın dünya çapında nasıl bir önemi bulunduğunu konusunda bir fikriniz yok. Gerçekten çok güçlüler. Benim gibi birinin küçük bir filmle, kendi dilim İspanyolca’da böyle bir mertebeye ulaşması, büyük bir olay” dedi.

Antonio Banderas, Pain and Glory setinde

92. Oscar Ödülleri'ne aday olduğunu Malaga’da öğle yemeği sırasında aldığını söyleyen Banderas, “Bir anda telefonum çalmaya başladı ve üç yüz mesaj aldım. Bir saate kalmadan restoranın önü magazincilerle dolmuştu. İnanılmazdı” şeklinde konuştu.



Banderas, En iyi erkek oyuncu kategorisinde; Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Joaquin Phoenix ve Jonathan Pryce ile yarışacak.



EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI

Antonio Banderas (Pain and Glory)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (The Two Popes)