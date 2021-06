Antonio Banderas The Monster of Florence dizisinin başrolünde

Acı ve Zafer (Pain and Glory) filmiyle Oscar adayı olan Antonio Banderas, Studiocanal'ın, Douglas Preston ve Mario Spezi'nin New York Times çok satan kitaplar listesine giren eseri The Monster Of Florence: A True Story'den uyarlanan altı saatlik mini dizisi The Monster of Florence'ta rol alacak. Beyazperde'nin haberine göre, The Monster Of Florence, Amerikalı yazar Preston ve İtalyan suç muhabiri Spezi tarafından yürütülen olağanüstü gerçek soruşturmayı işliyor ve Studiocanal'ın “Avrupa tarihinin en perçinli ve kötü şöhretli seri cinayet vakalarından biri” olarak tanımladığı olayla ilişkilendiriyor.

Banderas, dizide Spezi'yi oynayacak. A Royal Affair'le Akademi Ödülü'ne aday gösterilen Danimarkalı Nikolaj Arcel diziyi yönetecek. Susanne Bier'in Oscar ödüllü In a Better World filminin senaryosunu da yazan Arcel ve Anders Thomas Jensen dizinin senaryoyu birlikte kaleme alacak. Arcel ayrıca, Noomi Rapace'in başrolde olduğu orijinal The Girl with the Dragon Tattoo'nun yazarlarından biri. Banderas ve Emanuel Nuñez yönetici yapımcı olarak görev yapacak.



KAN DAVASINA DÖNÜŞEN SORUŞTURMA

Gerçek olayda müfettişler, İtalyan polisi tarafından soruşturma konusu olurken ve Spezi katil olmakla bile suçlandı. Gerçek suç türüne özgün bir dönüş olarak tanımlanan hikaye, yarım milyondan fazla sattı ve 24 dilde yayınlandı. dizi, Preston ve Spezi'nin katili nasıl tanımladığını anlatacak ve hatta Preston'ın onunla “korkutucu bir röportaj” olarak tanımladığı şeyi yapacak.

Olayda Preston ve Spezi, Preston'ın sözleriyle, üzücü bir duruma düştüler. Savcılık olayı kan davasına dönüştürdü, telefonları dinlendi, takip edildiler ve polis tarafından tehdit edildiler. Mario'nun tutuklanması ve Floransa Canavarı olmakla suçlanmasıyla sonuçlanan olaylar yaşandı.