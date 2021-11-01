Anya Taylor-Joy: Etrafımdakileri ağlayarak kandırıyorum

ABD’li oyuncu Anya Taylor-Joy, The Late Late Show’a konuk oldu. James Corden’ın sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki yıldız, “İlk ağlama sahnemde bunun nasıl yapılacağını bilmiyordum ve başıma gelen kötü şeyleri sabahtan itibaren düşünmeye başladım ve çekim saati geldiğinde hazırdım. Bu şekilde nasıl yapılacağını da öğrendim” dedi.

"BENCİLCE AMA ÇOK EĞLENİYORUM"



Arkadaşlarını bazen ağlayarak kandırdığını itiraf eden Taylor-Joy, “Gözlerim hemen yaşarıyor. Biraz bencilce ama ben çok eğleniyorum. Eskiden daha sık yapıyordum, ‘Benimle böyle konuşamazsın’ diyerek çevredekilerin tepkisini ölçüyordum” şeklinde konuştu.

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