Apocalyptica, devam eden "Plays Metallica By Four Cellos" turnesi kapsamında

Freebird Agency & Vera Müzik organizasyonu ile 3 konser için ülkemize geliyor. Grup, 25 Ekim Cuma İzmir Arena, 26 Ekim Cumartesi İstanbul Volkswagen Arena ve 27 Ekim Pazar Ankara Milyon Performance Hall'da sahne alacak.

Finlandiyalı grup Apocalyptica, epik çıkış albümleri olan PLays Metallica By Four Cellos'u 10 Mayıs 1996'da yayınladı.



Grup, albümün 20. yılı şerefine bu albümü tekrar yayınlarken, daha önce hiç yayınlamadıkları Battery, Nothing Else Matters ve Seek & Destroy'un da re-master edilmiş enstrümental versiyonlarını bonus olarak kaydetti.



Albümün yayınlanmasıyla birlikte Plays Metallica By Four Cellos dünyanın en büyük metal grubunun hitlerine yeni bir bakış açısı getirdi. Kariyerini bu yeni tür üzerine şekillendiren Apocalyptica, 20 yılı aşkın süre boyunca dünya çapında milyonlarca kayıt sattı ve kapalı gişe konserler verdi.