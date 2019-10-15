Karikatüristliğinin yanı sıra Türkiye'de rock müziğin yaygınlaşmasında öncü isimlerden biri olan Aptulika, yerli ve yabancı rock müzisyenlerinin portrelerini "Çizer Gözüyle Müzik" adıyla İstanbul Kuzguncuk'taki Nail Kitabevi'nde sergiliyor. Aptulika'nın 'karikarock' portreleri rock, caz, blues müzisyenlerini çizgilerle bir araya getiriyor.

Cem Karaca, Freddie Mercury, Pink Floyd, Frank Zappa, Deep Purple, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Erkin Koray, Miles Davis, Led Zeppelin, Metallica ve diğerlerinin karikatür portrelerini içeren sergi, 11 Kasım’a kadar gezilebilir.



APTULİKA KİMDİR?



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Gırgır ve Hıbır

gibi mizah dergileri ile Cumhuriyet’te çizimler yapan Aptulika, rock tarihinin unutulmaz grup ve solistlerinin portreleriyle tanındı ve "Grup Perişan" isimli çizgi kahramanlarını hazırladı. 2009'dan beri aynı isimle kendi radyo programını yapan Aptulika, yazar Ahmet Ümit'in romanını çizgiye uyarladı. Çalışmaları politik karikatürden renkli kitap illüstrasyonlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.