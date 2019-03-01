DC Sinematik Evreni'nin en yüksek bütçeli filmleri arasında olan Aquaman'in ikinci filminin hazırlık aşamasında olduğu resmi olarak duyurulmuştu. Şimdi ise David Leslie Johnson-McGoldrick'in senaryosunu geliştirdiği devam halkası olan Aquaman 2'nin vizyon tarihi açıklandı.
Aquaman 2'nin yurtdışı vizyon tarihi 16 Aralık 2022 olarak seçildi.
İlk filmde yönetmen koltuğuna geçen James Wann, ikinci filmde yönetmenlik için bir anlaşma yapmadığını söylemekle birlikte Peter Safran ile birlikte Aquaman 2'nın yapımcıları arasında yer alacağını açıklamıştı.
BAŞROL JASON MOMOA NTV'YE KONUŞTU