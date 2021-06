James Wan'in yönettiği ikinci DC filmi olan Aquaman 2'nin resmi adı açıklandı. Yönetmen, Aquaman 2'nin adının Aquaman and The Lost Kingdom olacağını Instagram üzerinden duyurdu.



James Wan ve ekibi, temmuz ayı içerisinde Aquaman and The Lost Kingdom'ın çekimlerine başlamak üzere Hawaii'ye gidecek.



Aquaman and The Lost Kingdom, 16 Aralık 2022'de seyirciyle buluşacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun