Ara Güler Merhaba İzmir sergisi yeniden ziyarete açılıyor

22 Şubat’ta Arkas Sanat Merkezi’de açılan ve 26 Temmuz’a kadar sürmesi planlanan Ara Güler Merhaba İzmir sergisi, corona virüs salgınından dolayı bir süreliğine kapatılmış, bu süreçte de 3D sanal turla online ziyarete açılmıştı. Sergi, yeniden 1 Temmuz'da ziyaretileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Alınan tedbirler kapsamında ziyaretçiler rezervasyonla kabul edilecek, binaya maskesiz ve eldivensiz girilmeyecek. Ziyaretçilerin ateş ölçümü yapıldıktan sonra ellerinin dezenfekte edilmesine dikkat edilecek. Toplam ziyaretçi süresinin 30 dakika olacağı sergide, her ziyaretçiden sonra sergi alanları dezenfekte edilecek.

