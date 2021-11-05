Ara Güler’in arşivinden ‘Denize İnen Yol’ sanatseverlerle buluştu

Ara Güler’in çok yönlü sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür Yolu Projesi aksında yer alan Tophane, Karaköy, Galata, Galata Mevlevihanesi, Galata Kulesi, Tünel, İstiklal Caddesi, Galatasaray ve Taksim Meydanı ile çevresinden izler barındırıyor.



Doğuş Grubu’nun kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği en büyük projelerinden biri olan ve Ara Güler ile iş birliği sonucu kurulan Ara Güler Müzesi’nin Kültür Yolu Projesi özelinde hazırladığı sergi ‘Denize İnen Yol’ Galataport’ta izleyici ile buluştu. İstanbul’un belleği olma niteliği taşıyan sergide, Ara Güler’in Kültür Yolu Projesi aksında yer alan Tophane, Karaköy, Galata, Galata Mevlevihane’si, Galata Kulesi, Tünel, İstiklal Caddesi, Galatasaray ve Taksim Meydanı ile çevresinde çektiği fotoğraflar yer alıyor.



31 Aralık’a kadar ziyarete açık kalacak sergide bölgeye ait daha önce yayınlanmamış fotoğraflarında bulunduğu 41 eser yer alıyor.