Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarından oluşan sergi yarın Galata Kulesi'nde açılıyor

Türkiye'de fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi Ara Güler'in siyah beyaz İstanbul fotoğraflarından oluşan bir seçki, yarın Galata Kulesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nin iş birliğinde düzenlenecek sergide, Ara Güler'in açıklamalarıyla birlikte, 75 siyah beyaz fotoğraf sergilenecek.



Güler'in 93. yaş günü olan 16 Ağustos'ta ziyarete açılacak olan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, ekim ayı sonuna kadar Galata Kulesi'nin 3. katında yer alan galeride ziyaret edilebilecek.



GALATA KULESİ HAKKINDA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılında restore edilen Galata Kulesi, sonradan eklenen betonarme eklentiler ve kafeterya kaldırılarak, müze işleviyle yeniden ziyarete açıldı.



Roma, Doğu Roma ve Osmanlı gibi üç evrensel uygarlığa başkentlik yapan Galata Kulesi'nde günümüzden 8 bin 500 yıl geriye uzanan bir tarihe sahip olan ve İstanbul'un bu dönemlerini simgeleyen eser örneklerine de yer veriliyor.



Haliç girişini kapatan zincirin bir parçasının da görülebildiği kule, 2013 yılında Akdeniz ve Karadeniz'deki Ceneviz Kuleleri ile birlikte UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.



Giriş kapısının üzerinde, 1832 yılında Sultan 2. Mahmut tarafından yaptırılan tadilatı konu alan şair Pertev'e ait 16 mısralık kitabenin bulunduğu Galata Kulesi, Türk sanatının her alanına konu olmuş, sinema, fotoğraf, resim ve birçok öykü ve şiirde yer aldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı kulenin müze düzenlemesinde geçici sergilere de önem veriyor. Galata Kulesi, restorasyon sonrası bugüne kadar 9 sergiye ev sahipliği yaptı.



Bu sergiler arasında "Az Bilinen Fotoğraflarıyla Milli Mücadele", "Gravürlerle İstanbul" ve "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" sergileri yer alıyor.