Arabalı açık hava sineması etkinliği Elazığ'da da yapıldı

Elazığ Belediyesi, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için "açık hava sineması" etkinliği düzenledi.



Kentte bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen etkinliğe araçlarıyla katılan vatandaşlara, belediye görevlilerince Elazığ'ın yöresel lezzetlerinden badem şekeri, mısır ve içecek ikramında bulunuldu.



Ücretsiz etkinlikte 7. Koğuştaki Mucize filmi izlendi.



Etkinlikte konuşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, salgınla mücadele sürecini evlerinde geçirmek zorunda kalan ve sosyal yaşamları kısıtlanan vatandaşlara moral vermek amacıyla açık hava sineması etkinliği düzenlediklerini belirtti.



Sinema etkinliğinin arife gününe kadar devam edeceğini belirten Şerifoğulları, şunları söyledi:



"Ülke olarak çok güzel bir sınav verdik. Elazığ 81 ilden bu sınavı en iyi veren il oldu. Normalleşme sürecinde hemşehrilerimiz için birçok çalışma yapacağız. İnşallah Elazığ’ın güzel park ve caddelerinde hep birlikte yine eski günlerdeki gibi gezeceğiz, eğleneceğiz."

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE'NİN FRAGMANI