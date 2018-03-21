‘Arapsaçı’nın fragmanı görücüye çıktı

Yapımını Insignia Yapım’ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın üstlendiği ve senaryosunu Ömer Faruk Yardımcı ile Ayşe Işıkmen’in kaleme aldığı ‘Arapsaçı'nın fragmanı büyük beğeni topladı.



Başrollerini Hakan Meriçliler, Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş ve Burak Satıbol’un paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Köksal Engür, Cihan Ercan, Zeynep Kankonde, Bahar Süer, Füsun Demirel ve Ünal Yeter gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

‘ARAPSAÇI’ FRAGMANI - İZLE



KONUSU



Ünlü olduğu zamanlardan kalan bir ceketin içerisine loto kuponu koyan eski bir aktör bir süre sonra bunu unutmuştur. Büyük ikramiye de unutulan bilete çıkınca işler bir hayli karışır. Yaşanan rastlantısal olaylar sonucu ceket elden ele dolaşarak birçok insana ulaşır. Ceket sayesinde yolları kesişen birçok insanın hayatı kökünden değişir ve yaşadıkları olaylar sonucu adeta arapsaçına döner.