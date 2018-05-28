Geçirdiği motor kazası sonrasında hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan ünlü oyuncu Arda Öziri'nin cenazesi, ilk olarak Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
39 yaşında hayata veda eden ünlü oyuncunun cenazesi Adli Tıp kurumunda yapılan işlemlerinin ardından kuzeni ve arkadaşlarına teslim edildi.
Cenaze aracıyla Küçükçekmece Gasilhanesine kaldırılan Arda Öziri’nin cenazesinin ailesine teslim edilmek üzere akşam saatlerinde İzmir’e götürüleceği bildirildi.
Ünlü oyuncu Salı günü Alsancak Hocazade Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı’na defnedilecek.