Ariana Grande, yeni müzik albümünün yakında çıkacağını duyurdu.
Dördüncü albümü Sweetener’ı Ağustos 2018’de çıkaran 25 yaşındaki ABD’li şarkıcı, beşinci albümünü 2018 yılı bitmeden çıkarabileceğini söyledi.
Ariana Grande’nin 23 Mayıs 2017’de Manchester’da verdiği konsere bir saldırı gerçekleşmiş, patlamada 22 kişi hayatını kaybetmişti.
Yaşadığı üzücü olaylar nedeniyle sıkıntılı bir yıl geçiren şarkıcı Ariana Grande, geçtiğimiz günlerde bir süre işlerine mola verip dinleneceğini açıklamıştı.
Ariana Grande'nin menajeri, "İyileşmek ve toparlanmak için zamana ihtiyacı var. Bu süreçte Ariana, evinde sevdikleriyle vakit geçirecek ve yeni şarkıları üzerine çalışacak" açıklamasını yapmıştı.