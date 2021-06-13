Arif Nihat Asya'yı konu alan Kanatlarını Arayanlar belgeseli 2022'de seyirciyle buluşacak

Arif Nihat Asya'yı konu alan Kanatlarını Arayanlar belgeselinin galası, 5 Ocak 2022'de yapılacak.

Çekimleri devam eden belgeselin yönetmeni Yürekli, Arif Nihat Asya'nın, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden olduğunu söyledi.



Sade bir üslupla milli değerleri ve dini heyecanları işleyen şiirler yazan Asya'nın, Bayrak, Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Fetih Davulları, Na't, Selimler, Kubbeler ve Süleymaniye'nin en tanınmış şiirleri olduğunu belirten Yürekli, şiirlerinde günlük Türkçeyi bir sanat dili haline getirerek kullanan Arif Nihat'ın rahat, özentisiz ve sade bir üslubu olduğunu vurguladı.



Arif Nihat Asya'nın Cumhuriyet şiir dilinin gelişmesine katkıda bulunan güçlü bir şair olduğunu dile getiren Yürekli, şunları kaydetti:



"Arif Nihat, Birinci Dünya Savaşı'nı dört dizeyle ifade edebilen güçlü bir şairdi. Öğrencilik yıllarında Arif Nihat, nefesini tutup Milli Mücadele'yi, Sakarya Savaşı'nı, Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni gün gün takip etti. İstanbul'un işgal yıllarında üniversite öğrencisiydi, işgal kederini yaşamıştı. İstanbul'un kurtuluşuna tanıklık etti; İngilizlerin gidişini ve halkta yarattığı heyecanı yaşadı."

BAKANLIK DESTEKLEDİ



Yönetmen Mustafa Yürekli, bu nedenlerle Arif Nihat Asya'yı konu alan Kanatlarını Arayanlar belgeselini hazırladıklarını söyledi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen belgeselin galası, 5 Ocak 2022'de Adana'nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılacak.​​​​​​​