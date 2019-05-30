Animasyon dizi Stan Lee’s Superhero Kindergarten'ın seslendirme ve yapımcı kadrosuna aksiyonun efsanevi yıldızı Arnold Schwarzenegger dahil oldu.
Stan Lee’nin mirasını taşımak üzere yola çıkan dizi, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan bir grup küçük çocuğun süper kahramana dönüşmesini işliyor. Aksiyon ve komedi türlerini bir araya getiren yapım, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Stan Lee’nin son projelerinden biri olarak hayata geçiyor.
Arnold Schwarzenegger Superhero Kindergarten’ın kadrosunda
Sanat
Stan Lee animasyonu Superhero Kindergarten’ın kadrosuna usta oyuncu Arnold Schwarzenegger katıldı.
Animasyon dizi Stan Lee’s Superhero Kindergarten'ın seslendirme ve yapımcı kadrosuna aksiyonun efsanevi yıldızı Arnold Schwarzenegger dahil oldu.