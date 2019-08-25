Arnold Schwarzenegger, şimdilerde efsane seri Terminatör’le yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Hürriyet’ten Barbaros Tapan’ın sorularını yanıtlayan 72 yaşındaki oyuncu 1 Kasım’da vizyona girecek olan Terminatör: Kara Kader hakkında, “Terminatör her zaman hit bir seriydi ve hit olmaya da devam edecek. Daha ilk filmde teknoloji bile olmadan bir ekol yarattık. Şimdi yapımcımız James Cameron’un dehası, yönetmenimiz Tim Miller’ın vizyonu ile izleyici Terminatör’ü yeniden hatırlayacak. Ben filmi geçen ay izledim, gözlerim doldu. 35 yıldır bildiğim hikaye beni etkiledi. İzleyici aksiyon, makineler, görsel efektler dışında yüzleşme de izleyecek. Filmde farklı duygular arasında gidip gelecekler” dedi.