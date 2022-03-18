Arnold Schwarzenegger’den Rus halkına çağrı

Hollywood yıldızı ve bir dönemim California Valisi Arnold Schwarzenegger de Rusya ile Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



74 yaşındaki Schwarzenegger, Rus halkına seslenerek ülkelerinden ortaya atılan bilgi kirliliğine ve yalan haberlere inanmamalarını istedi.



Rus halkının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaşı bitirmesi için çağrıda bulunarak baskı yapmasını isteyen Schwarzenegger, Kremlin’in Rus halkına kasten yanlış bilgi verdiğini söyleyerek bu sayede savaşı meşru kılmaya çalıştığını öne sürdü.



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