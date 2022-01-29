Arnold Schwarzenegger'den Zeus afişi

Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, Instagram hesabında kendisini Yunan Tanrısı Zeus olarak gösteren bir afiş paylaştı.

Haberler 29.01.2022 - 13:27

Arnold Schwarzenegger'den Zeus afişi

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Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger'in Instagram'daki son paylaşımı, yeni rolü hakkında merakn uyandırdı. 74 yaşındaki Avusturyalı oyuncu, hesabında kendisini Yunan Tanrısı Zeus olarak gösteren bir afiş paylaştı. Schwarzenegger'in "Şubat 2022'de geliyor" açıklamasını yazdığı fotoğrafının yeni bir film projesine işaret ettiği düşünüldü. 

Son olarak 2019 yılında Terminator: Dark Fate filminde rol alan ve geçen yıl yayınlanan Superhero Kindergarten adlı animasyon dizide seslendirme yapan Schwarzenegger, daha önce Zeus rolüyle ilgili bir açıklama yapmadı. 

Schwarzenegger, David Sanberg tarafından yönetilen aksiyon komedisi Kung Fury: The Movie filmin çekimlerini tamamladı. 

Schwarzenegger'in karşımıza Zeus olarak çıkacağı projenin 13 Şubat'ta yayınlanacak Super Bowl reklamlarından biri olacağı tahmin edildi. 

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