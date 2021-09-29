Arslantepe Höyüğü'nde MÖ 3600 yılından kalma 2 çocuk iskeleti bulundu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nde yürütülen kazı çalışmalarında milattan önce 3600-3700 yılına ait olduğu düşünülen 24 mezar ile 6 ev kalıntısı ve küp içerisinde iki çocuk iskeleti gün yüzüne çıkarıldı.

İHA 29.09.2021 - 08:34

Arslantepe Höyüğü'nde MÖ 3600 yılından kalma 2 çocuk iskeleti bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

John Lennon'ın hiç duyulmamış şarkı kaydı açık artırmaya çıkarılıyor

John Lennon'ın hiç duyulmamış şarkı kaydı açık artırmaya çıkarılıyor

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Arslantepe Höyüğü’nde kazı çalışmaları ağustos ayında başlamıştı. 5500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, kılıç ve mızraklarıyla tarihe ışık tutan Arslantepe Höyüğü'nde çalışmalar İtalyan Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli’nın başkanlığında devam ediyor.

Bu yılki kazılarda, 24 mezar ile MÖ 3 bin 600-3 bin 700 öncesinden kaldığı tahmin edilen 6 ev kalıntısı bulundu. Öte yandan kazılarda ortaya çıkan vazo ve büyük küplerin ikisinde de iki çocuk iskeleti bulundu.

AKİF FİLMİNİN FRAGMANI

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...