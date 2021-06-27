Arslantepe UNESCO Dünya Kalıcı Listesi'ne giriyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Malatya'daki Arslantepe’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Liste'ye alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNESCO temsilcileriyle 18-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan toplantılarda Arslantepe’nin kalıcı listeye alınması konuşulacak.

Görüşmeler sonucunda, Milattan Önce 5 bin yıllarına kadar tarihlenen bir merkez olan Malatya Arslantepe’nin, UNESCO Kalıcı Listesi'ne alınması bekleniyor.



ARSLANTEPE'NİN ÖZELLİĞİ NE?

Büyük bir tarihin yer aldığı Arslantepe arkeolojik kazı bölgesinde, devletin, bürokrasinin ve siyasi kuruluşların kökenini ispatlayan, bilinen en erken ve tek arkeolojik alan olan Arslantepe Höyüğü, birçok medeniyetin iskan ettiği ve iz bıraktığı, dünya çapında tanınan bir kültürel miras.

2014 yılında, Malatya Büyükşehir Belediye BaşkanıSelahattin Gürkan'ın öncülüğünde yapılan çalışmalar ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmış olan Arslantepe Arkeolojik Alanı, Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girme yolunda.

2022, ARSLANTEPE YILI OLACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNESCO temsilcileri ile yapılacak olan toplantılarda, Arslantepe’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022 yılının Arslantepe yılı ilan edilmesi bekleniyor.