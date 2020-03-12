ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı açıldı

Ankara Congresium'da düzenlenen açılış töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, farklı ülkelerden birçok sanatçıyı ve çeşitli sanat ekollerini buluşturan fuardan çok etkilendiğini belirtti.



Fuarın gelenekselleşen Onur Ödülleri de törende sahiplerini buldu.



"Sanata Katkı Onur Ödülü'ne Tepebaşı Belediyesi, "Sanatçı Onur Ödülü"ne heykeltraş Metin Yurdanur, "Kurum Onur Ödülü"ne ise Baksı Müzesi layık görüldü.



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ödülü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sundu.



Türkiye’nin çeşitli illerinden ve farklı ülkelerden galerileri, müzeleri ve sanat kurumlarını bir araya getiren ArtAnkara, 15 Mart'a kadar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.