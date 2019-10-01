Arter, çağdaş sanat odaklı bir buluşma noktası olarak tasarlanan Dolapdere’deki yeni binasında “uzun cumartesi”ler ile ziyaretçilerine daha uzun süreyle kapılarını açık tutmaya hazırlanıyor. Sergilere girişin 2 Ocak 2020’ye kadar ücretsiz olduğu Arter, her ayın ilk cumartesi günü “uzun cumartesi” kapsamında 11.00–24.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. İlki 5 Ekim’de gerçekleşecek “uzun cumartesi”ye özel olarak rehberli sergi turları saat 14.00’te, 17.00’de, 19.00’da ve 21.00’de olmak üzere gün içinde dört kez düzenlenecek.

Bir Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olan Arter’in açılış programında koleksiyondan ve koleksiyon dışından toplam yedi sergi yer alıyor. Emre Baykal ve Eda Berkmen küratörlüğünde Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan Saat Kaç? başlıklı sergi, bellek, zaman ve mekân kavramları etrafında şekilleniyor.

Küratörlüğünü Selen Ansen’in yaptığı Kelimeler Pek Gereksiz başlıklı koleksiyon grup sergisi, jest, kalıntı ve iz temaları etrafında kurgulanıyor. Altan Gürman retrospektif sergisi, 1976 yılında hayatını kaybeden sanatçının 39 yapıtının yanı sıra arşivinden bir seçkiyi bir araya getiriyor.

Ayşe Erkmen’in Beyazımtırak başlıklı sergisi, sanatçının 1970’lerden bu yana gerçekleştirdiği sanatsal üretim içinden retrospektif bir anlayışla seçilenlerle birlikte, bu sergi için özel olarak tasarlayıp ürettiği yeni işleri bir araya getiriyor.

Rosa Barba’nın Gizli Konferans başlıklı yerleştirmesi sanatçının 2010–2015 yılları arasında müze depolarında çektiği üç filmden oluşuyor. İnci Furni’nin Bir An İçin Durdu başlıklı kişisel sergisi, galeri mekanını ve bu mekana yerleşim sürecini yapıtlarının bir parçası haline getiren sanatçının desenler, video performanslar ve nesneler aracılığıyla oluşturduğu mekânsal bir düzenleme sunuyor. Céleste Boursier-Mougenot’nun offroad, v.2 başlıklı yerleştirmesi, dışarıdaki rüzgârın hızı ve yönüyle etkileşim içinde hareket eden üç adet kuyruklu piyanodan oluşuyor.



Arter’in açık olduğu salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri, saat 14.00’te ve 17.00’de olmak üzere günde iki kez rehberli sergi turları gerçekleştiriliyor. “Uzun Cumartesi”lerde ise 19.00’da ve 21.00’de ek turlar düzenleniyor. Tüm açılış sergilerini kapsayan rehberli turlara katılmak için biletler Arter’deki Danışma ve Bilet Gişesi’nden temin edilebiliyor. Her cumartesi günü 12.00–13.00 saatleri arasında ise tüm sergileri kapsayan İngilizce rehberli tur gerçekleştiriliyor.

SERGİLER ÜCRETSİZ

Sergiler, 2 Ocak 2020’ye kadar ücretsiz olarak gezilebiliyor. Arter salı, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri 11.00–19.00; perşembe günleri ise 11.00–20.00 saatleri arasında ziyarete açık. Yeni binasında sergilerle beraber sanatın çeşitli disiplinlerinden etkinlikler, konuşmalar, atölye çalışmaları gibi öğrenme olanakları sunan Arter, her ayın ilk cumartesi günü “Uzun Cumartesi” kapsamında 11.00–24.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.