İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR 13 yaşındaki çello virtüözü Arya Nur Güneş dünyaya açılmak istiyor

İzmir'de 5 yıldır çello (viyolonsel) çalan 15 yaşındaki Arya Nur Güneş, Avusturya ve Ukrayna'da kendi kategorisinde katıldığı uluslararası yarışmalardan birincilik elde ederek ailesinin ve Türkiye'nin gururu oldu. Arya Nur'u küçük yaşlarda müziğe olan ilgisi ve yeteneği nedeniyle ailesi konservatuvara göndermeye karar verdi. Sınavlarda başarılı olan Arya, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokuluna kabul edildi.



Arya Nur Güneş, eğitmeni Prof. Dr. Çağlayan Ünal Sümer'in tavsiyesi ile yaklaşık 5 yıl önce çello çalmaya başladı. Kısa sürede başarısıyla hocalarının dikkatini çeken Güneş, katıldığı "Kaunas Sonorum 2017 Genç Müzisyenler Uluslararası Müzik Yarışması"nda 18 ülkeden yaşları 10 ile 23 arasında değişen 590 müzisyen arasında jüri özel mansiyon ödülüne layık görüldü.



2018'de katıldığı II. LUTHIERS CLAR Uluslararası Viyolonsel Yarışması'nda kendi yaş kategorisinde 1. olan Güneş, bu yıl Ukrayna'da düzenlenen II. Uluslararası Genç Kemancı, Çellist ve Viola Sanatçıları Yarışması ve Avusturya'da düzenlenen Grand Prize Virtuoso Salzburg Uluslararası Müzik Yarışması'nda kendi kategorisinde birinci olmayı başardı.



MADRİD'DE ÇELLO EĞİTİMİ ALIYOR





Eğitimine bir yıldır Madrid'de devam eden Arya Nur Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır çaldığı viyolonselde deneyim kazanmak için girdiği yarışmalardan birincilikle dönmesinin kendisini inanılmaz mutlu ettiğini söyledi. Çellonun hayatının bir parçası olduğunu dile getiren Güneş, şunları kaydetti:



"Hiç bu kadar sevdiğim bir şey bulmamıştım. Hayatım boyunca müzikle haşır neşir oldum ama çelloyu da bulduktan sonra hayatım tamamlandı diyebilirim. Eksik bir parça varmış o da çelloymuş, çellosuz yaşamı düşünemiyorum. Önüme bakarak devam edeceğim. Emeğimin karşılığını aldığım zaman çok mutlu hissediyorum. Dünya çapında bir solist olmak istiyorum. Çok büyük bir hayal yapması da kolay olmayacak ama çok çalışırsam ve inanırsam her büyük sanatçı benim gibi bir öğrenciyse ve bunu yaptıysa benim ne eksiğim var, ben de yapabilirim aynısını. Ben de bunun için çalışıyorum."



KIZININ EĞİTİMİ İÇİN TAŞINDI





Güneş, müzik eğitiminde en büyük destekçisinin annesi olduğunu, annesinin kendisiyle birlikte Madrid'e taşındığını kaydetti. Genç müzisyenin babası Koray Güneş ise kızıyla gurur duyduğunu, onun hedeflerine yardımcı olabilmek için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.



Kızının uluslararası alanda bir solist olmak istediğini belirten Güneş, şöyle dedi:

"Bunun için de büyük bir arzu ve istek duyuyor. Hem rol model olarak hem yetkinlik anlamında doğru bir usta bulmak oldu amacımız. Kazanamadığı yarışmalar da olacaktır. Vakit ayırdığı, çalıştığı ve konsantre bir şekilde elinden geleni yaptığı için var olan yeteneğinin pekişmesini sağlıyor. Zevk almayı da sürdürürse gene sonuçlar öyle ya da böyle gelecektir. Kızımız için bu durumun sürdürülebilirliği açısından kurumsal burs arayışındayız."