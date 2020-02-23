Asırlık piyano yeniden restore edilecek

Adana’nın Kozan ilçesindeki Kozan Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan ve Geçmişten Geleceğe adlı müzede sergilenen tarihi piyano restore edilecek. Piyanoyu yerinde inceleyen Kozvak (Kozan ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği) Başkanı Duru Çifçi, tarihi piyanonun yeniden restore edilerek bakımının yapılması için çalışma başlattı. Çiftçi, okul müdürü Levent Tetik’i ziyaret ederek tarihi piyanoyu yerinde inceledi.

Levent Tetik ise yaptığı açıklamada, “Tarihi piyanomuzun tekrar bakımının yapılarak yeniden müzik sınıfımızda eğitim öğretime kazandırılması için yapılacak çalışmadan dolayı çok mutluyuz. Bu piyanomuzun restore edilmesinde emeği geçen Kozvak Başkanı Duru Çifçi Bey'e okulum ve öğrencilerimiz adına sonsuz teşekkür ediyorum’ dedi.