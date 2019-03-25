İskender Pala'nın kaleme aldığı "Aşk.. Bir Zamanlar..." oyunu tiyatroseverlerle buluştu.



"Milli Sanat Tiyatrosu" tarafından hazırlanan oyunun özel gösterimi, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.



Yazar İskender Pala, oyun öncesinde yaptığı açıklamada, tiyatroseverlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı.



Pala, "Aşk.. Bir Zamanlar..." oyununun 2. Mahmut döneminde geçtiğini belirterek, "Oyun, yeniçeri ayaklanması ve isyanlarının sonunda kazan devrilmesiyle beraber tarihimize geçen, Vakai Hayriye, diğer ifadesiyle Vakai Şeriye'nin atmosferinde, İstanbul'daki yangınların bir gönül yangınına dönüşmesiyle alakalı. Tabii derin bir zaman diliminin içerisinden bugünün aşkına göndermelerle yol alan bir oyun. Aşkın ne olduğunu, bugün magazin haberleri haline dönen aşkın aslında insan ruhunda neleri değiştirdiğini, aşkın katmanlarının ve o katmanlar içerisindeki ilahi aşka uzanan mecazi ve beşeri aşkın, belki de 'Leyla'dan geçme faslı' diyebileceğimiz alanlarına uzanan katmanlarını anlatmaya çalıştığım bir oyun." ifadelerini kullandı.



Oyunun yönetmeni Hakan Güngör de Dünya Tiyatro Günü dolasıyla bir özel gösterim gerçekleştirdiklerini ve "Aşk.. Bir Zamanlar..."ın çok özel, yerli ve milli bir eser olduğunu dile getirdi.



Tarih kokan oyunda aşk kavramlarının değerlendirildiğine dikkati çeken Güngör, şunları kaydetti: "Bu tarihsel boyutu çok iyi kavramak gerekiyordu. Tiyatro reji biçemi olarak da farklı bir anlayış sergiledim. Sahnenin önünde bir koridor anlayışıyla öz tiyatromuz olan, köylerden aldığımız, köy seyirlik biçemini kullanarak arka tarafta ise natüralist bir anlayışla reji açığa çıkarttık. Yapmaya çalıştığımız tek şey, o bir zamanlarda geçen aşk hikayelerinin anlaşılması ve seyredenlerin kendisine bir pay çıkarmasıydı. Bu noktada da samimiyeti ön planda tuttuk."



Oyunun ardından izleyicileri selamlayan ekip, İskender Pala'ya çiçek takdim etti.



İki sezondur sahnelenen oyunda, Mehmet Sabri Arafatoğlu, Fatih Doğan, Hakan Akgün, Muammer Çağatay Keser, Halil İbrahim Zuhri ve Tuğba Begde rol alıyor.



Oyunun ışık tasarımını Kadir Arslan, kostüm tasarımını Tuğba Begde üstlenirken, müziklerinde ise Onur Tanış imzası bulunuyor.