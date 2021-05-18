Asya Şahin ödül alan hikayesini filme çekti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile TÜRSAK Vakfı'nın bu yıl 17. defa gerçekleştirdiği Çocuk Filmleri Festivali’nin Filmimin Hikayesi yarışması ile bir öğrenci daha hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Yarışmada Kırmızı Araba hikayesiyle birincilik ödülünü kazanan Asya Şahin, senarist ve yönetmen Ali Tanrıverdi ile birlikte filmini çekti. TÜRSAK Vakfı’nın desteği ile ilk yönetmenlik ve başrol oyunculuğu deneyimini yaşayan Şahin, unutamayacağı bir çekim günü yaşadı.



İLK YÖNETMENLİK VE BAŞROL DENEYİMİ



Karikatürist ve Animasyon Yapımcısı Varol Yaşaroğlu başkanlığında; Senarist ve Yönetmen Ali Tanrıverdi, Yazar ve Psikiyatrist Cem Mumcu, Oyuncu Ceren Benderlioğlu, CGV Mars Cinema Group COO’su Nurdan Ulu Horozoğlu’ndan oluşan Filmimin HikAyesi Ana Jüri Üyeleri tarafından 23 Nisan’da gerçekleştirilen ödül töreninde Kırmızı Araba isimli hikâyesiyle birinci seçilen Asya Şahin, en mutlu ve heyecanlı günlerinden birini yaşadı.

BESTE BEREKET DE OYNADI

Çakallarla Dans film serisinin senaryo yazarlığını Murat Şeker ile birlikte üstlenen; 2019 yılında ilk yönetmenlik deneyimi olan Amacı Olmayan Grup filmlerine imza atan senarist ve yönetmen Ali Tanrıverdi’nin yardımıyla filmini çeken; oyuncu Beste Bereket ile de başrolde oynayan Asya Şahin, keyifli bir set deneyimi yaşadı. Kırmızı Araba filminin başrolünde yer alan bir diğer isim ise TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yapımcı ve Avukat Burhan Gün oldu.



Büyük ödül olan dizüstü bilgisayarı kazanmanın yanı sıra hikâyesini de filme çekme deneyimi yaşayan Asya Şahin mutluluğunu paylaştı. TÜRSAK Vakfı’nın çocukların hayal gücünü geliştiren ve destekleyen bir vakıf olduğunu belirterek 17. Çocuk Filmleri Festivali kapsamında gerçekleştirilen atölyelerin de kendisinin yazma becerisinin ilerlemesi açısından çok değerli olduğunu ifade ederek “Hikayemdeki eksiklikleri atölyeler sayesinde düzeltebildim” dedi. Birinci olduğunu öğrendikten sonra çok mutlu olup heyecanlandığını söyleyen Şahin, bunun kendisi için bir rüya olduğunu sözlerine ekledi.

