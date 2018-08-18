Komedyen Ata Demirer, senaryosunu yazdığı "Hedefim Sensin" filminin çekimlerine, eylül ayında başlayacak.



Film, "Eyyvah Eyvah" serisinde çok sevilen Demet Akbağ ve Ata Demirer ikilisini, "Zekeriya" ve "Hafize" karakterleriyle 3 yıl aradan sonra tekrar bir araya getirecek.



Yapımcılığını BKM Film'in üstlendiği "Hedefim Sensin"in yönetmen koltuğunda ise "Kocan Kadar Konuş", "Görümce", "Arif V 216" gibi filmleri yöneten Kıvanç Baruönü oturacak.



Keyifli bir Ege hikayesini konu edinen ve okuma provaları başlayan filmde Demirer ve Akbağ'ın yanı sıra Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum ve Erkan Can da rol alacak.

