Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) işbirliğiyle, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhuriyetin 100. yılı olan 29 Ekim 2023’e kadar sürecek etkinlikler kapsamında düzenlenen “Ankara Milli Pul Sergisi” ziyaretçilere açıldı.



PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, İstiklal Harbi’nde hürriyet meşalesini yurdun dört bir yanına yayılması için seferber olan kurumlardan birisinin de PTT olduğunu vurgulayarak, “Millî Mücadele yıllarında; gecelerini gündüzlerine katarak çalışan kahraman telgrafçılarımızın, vatanımızın ve milletimizin selameti için girişilen bu yiğitlik ve fedakârlık mesaisinde büyük hizmetleri olmuştur” dedi.



İstiklal Harbi’nde memleketin bütün telgraf hatlarının askerî haberleşmeye ayrıldığını hatırlatan Bozgeyik, “İstanbul düşman kuvvetleri tarafından işgal edildiğinde Sirkeci Postanemizde çalışan her personelin başında silahla bir asker beklerken bile vatanı ve milleti için ne yapması gerektiğini düşünen bir PTT vardı. 2. kattaki telgraf bölümünden bodrum katına gizli bir şekilde çekilen telgraf telleri ile Mustafa Kemal Atatürk’e bilgi taşıyan fedakâr çalışanlarımız, bayrağı için mücadelelerini sürdürdü. Asil milletin asil PTT çalışanları bulunuyordu” diye konuştu.



“KURTULUŞ SAVAŞI'NDA PTT BÜYÜK SORUMLULUK ALDI"



PTT’nin 179 yıldır ülkesi için her türlü sorumluluğu aldığını kaydeden Bozgeyik, sözlerine şöyle devam etti:



“Savaşı yorumlayan tarihçiler o dönemde PTT’nin çok büyük sorumluluklar aldığını ifade ederken, bizzat Mustafa Kemal Atatürk savaşın “telgrafçıların savaşı” olduğunu belirtmişti. Dün milleti için mücadele etmiş olanları anarken, bizlerin de günümüzde bayrağı taşıyanlar olarak bu bilinçte ve şuurda olmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu çerçevesinde dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasında yer alma hedefine ulaşmak adına; bir taraftan ekonomik mücadelemizi sürdürüp refah seviyemizi artırmaya çalışırken, diğer yandan da vatanımız ve milletimizin birliği ve beraberliği için her türlü fedakârlığı yapmamız gerekiyor.”



TFDF Başkan Yardımcısı Murat Hazinedaroğlu ise PTT ile yaptıkları filatelik çalışmaların büyük anlam taşıdığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.



ATATÜRK'ÜN MİLLİ MÜCADELE ROTASI TAKİP EDİLİYOR



Mustafa Kemal Atatürk’ün, Millî Mücadele kapsamında izlediği yol takip edilerek gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen pul sergilerinin 2019 yılı finalinde, koleksiyonerlerin koleksiyonları PTT Pul Müzesi'nde sergileniyor.



Sergide yer alan pul koleksiyonları, Geleneksel Filateli, Posta Tarihi, Aerofilateli, Tematik, Maksimafilateli, Literatür, Gençlik, Açık Filateli, Bir Pano, Modern Filateli, Kartpostal ve Efemera sınıflarında yarışıyor. Yarışma sonunda 27 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan Palmares ödül töreninde, Milli Büyük Onur Ödülü, Milli Büyük Ödülü ve En İyi Gençlik Ödülü sahiplerini bulacak.



Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı sebebiyle düzenlenen “Ankara Milli Pul Sergisi”nde ayrıca tamamı PTT çalışanlarından oluşan “PTT Tiyatro Kulübü” tarafından hazırlanan “Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi” adlı oyun sahnelendi. Sergi 20-30 Aralık 2019 tarihlerinde mesai saatleri boyunca ziyaret edilebilecek.



PROJE 2023'E KADAR DEVAM EDECEK



“Millî Mücadele'nin 100. yılında 100 panoda 100 koleksiyon” sloganıyla İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısı ile başlatılan Pul Sergileri; sırasıyla Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas’ta gerçekleştirildi. Millî Mücadele Sergilerinin 2019 yılı finali; Ankara PTT Pul Müzesinde, 20-30 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Ankara Milli Pul Sergisi” ile ziyaretçilerle buluşacak. 2020 yılında İstanbul, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kars’ta yapılacak sergilerle devam edecek proje, 2023 yılında sonlandırılacak.