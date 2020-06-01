Avatar 2 ekibi sete dönmek için Yeni Zelanda'da

Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan bilimkurgu filmi Avatar 2'nin seti yeniden kuruluyor. Yönetmen James Cameron ve yapımcı Jon Landau, çekimlerin yapılacağı Yeni Zelanda'ya indi.



Cameron ve Landau'nun pazar günü Wellington'a iniş yapmalarına rağmen çekimlerin bir süre daha başlamayacağı duyuruldu. 54 yolcu ile birlikte şehre gelen yönetmen ve yapımcı, 14 günlük karantina sürecine girecek. Jon Landau, Yeni Zelanda'ya varmalarıyla ilgili Instagram'dan bir paylaşım yaptı.

Mart ayında Avatar 2'nin çekimlerine ara verilmişti.

Landau, geöen hafta Yeni Zelanda basınına yaptığı açıklamada filmin konusundan bahsetmiş, filmin Sully ailesini odağına alacağını açıklamıştı. Evlerini terk etmek zorunda kalan Jake ve Neytiri, Pandora'nın dışına çıkacak ve yeni yerler keşfedeceklerdir. Bu yeni yerler de genellikle suyun altında ya da üstünde olacaktır.

Avatar 2'de ilk filmden Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Dileep Rao gibi isimler yeniden rol alacak. Devam filminde Kate Winslet, Edie Falco, Vin Diesel ve Michelle Yeoh'un katılması bekleniyor.



Avatar 2'nin 16 Aralık 2021'de gösterime girmesi planlanıyor.

