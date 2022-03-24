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Avril Lavigne biyografisinde Kristen Stewart’ın oynamasını istiyor

2000’li yılların başında Pop Punk müziğine yön veren Avril Lavigne, eğer hayatını konu alan bir film yapılırsa kendisini Kristen Stewart’ın oynamasını istiyor.

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 13:25 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 13:27

Avril Lavigne biyografisinde Kristen Stewart’ın oynamasını istiyor

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Pop Punk müziğinin sevilen ismi Avril Lavigne katıldığı bir ödül töreninde Kristen Stewartı çok beğendiğini ve hayatını konu alan bir filmde oynatmak isteyebileceğini belirtti.

“Kristen Stewart beni bir filmde canlandırsa harika olurdu” açıklamasında bulunan 37 yaşındaki şarkıcı, bir döneme damgasını vuran ‘Sk8r Boi’ şarkısını konu alan bir film yapacağını duyurmuştu.

Avril Lavigne Avril Lavigne

HENÜZ BİR GELİŞME YOK

Şarkıyı bir filme dönüştürmek istediğini belirten Lavigne, “Herkes bu şarkıyı televizyon programlarında çalmamı isteyip duruyor” açıklamasında bulundu. Ancak şarkıcının hayatını konu alan bir filmle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Kristen Stewart Kristen Stewart

Şarkıcının biyografisi için düşündüğü Kristen Stewart ise şu sıralar kariyerinin zirvesinde. Prenses Diananın hayatını konu alan ‘Spencer’ ile Oscar Ödüllerinde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne aday olan 31 yaşındaki oyuncu, girdiği farklı rollerle dikkat çekiyor.

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