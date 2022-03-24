Avril Lavigne biyografisinde Kristen Stewart’ın oynamasını istiyor

Pop Punk müziğinin sevilen ismi Avril Lavigne katıldığı bir ödül töreninde Kristen Stewart’ı çok beğendiğini ve hayatını konu alan bir filmde oynatmak isteyebileceğini belirtti.



“Kristen Stewart beni bir filmde canlandırsa harika olurdu” açıklamasında bulunan 37 yaşındaki şarkıcı, bir döneme damgasını vuran ‘Sk8r Boi’ şarkısını konu alan bir film yapacağını duyurmuştu.



Avril Lavigne

HENÜZ BİR GELİŞME YOK

Şarkıyı bir filme dönüştürmek istediğini belirten Lavigne, “Herkes bu şarkıyı televizyon programlarında çalmamı isteyip duruyor” açıklamasında bulundu. Ancak şarkıcının hayatını konu alan bir filmle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Kristen Stewart

Şarkıcının biyografisi için düşündüğü Kristen Stewart ise şu sıralar kariyerinin zirvesinde. Prenses Diana’nın hayatını konu alan ‘Spencer’ ile Oscar Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne aday olan 31 yaşındaki oyuncu, girdiği farklı rollerle dikkat çekiyor.