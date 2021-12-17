Avril Lavigne duyurdu: Sk8er Boi şarkısının filmi geliyor

Bir dönem pop- rock prensesi olarak anılan Canadalı şarkıcı Avril Lavigne, 2002'deki ilk albümü Let Go'da yer verdiği ve adının birlikte en çok anıldığı şarkılardan Sk8er Boi'nin filminin çekileceğini duyurdu. Green Day'den esinlendiği ve kadınlara aşk mektubu olarak nitelediği yeni pop-punk albümünü dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanan 37 yaşındaki şarkıcı, iHeart Radio'dan Lisa Worden'a konuştu.

YENİ ALBÜM GELİYOR



37 yaşındaki sanatçı, Sk8er Boi'yi böylelikle bir üst seviyeye taşımak istediğini ve hala canlı söylemeyi en çok sevdiği parçasının bu şarkı olduğunu söyledi.

How I Met Your Father fragmanı