Avrupa Film Ödülleri'nde En İyi Film 'Quo Vadis, Aida?'

"Avrupa'nın Oscar'ları" olarak kabul edilen Avrupa Film Ödülleri’nde bu yıl Srebrenitsa katliamını anlatan 'Quo Vadis, Aida?' En İyi Film ödülüne layık görüldü. Filmin yönetmeni Zbanic En İyi Yönetmen, Duricic de En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.12.2021 - 09:51

Avrupa Film Ödülleri'nde En İyi Film 'Quo Vadis, Aida?'

İlişkili Haberler

En İyi Uluslararası Film kategorisinde Oscar'a aday olan Quo Vadis, Aida? hakkında merak edilenler

En İyi Uluslararası Film kategorisinde Oscar'a aday olan Quo Vadis, Aida? hakkında merak edilenler

Quo Vadis, Aida? Toronto Film Festivali'nde gösterilecek

Quo Vadis, Aida? Toronto Film Festivali'nde gösterilecek

Avrupa Akademisi tarafından düzenlenen 34. Avrupa Film Ödülleri töreni bu yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle çevrim içi yapıldı.

En İyi Film ödülüne layık görülen Jasmila Zbanic’in Quo Vadis, Aida? filmi törende iki ödül daha aldı.

Zbanic En İyi Yönetmen dalındaki ödülü alırken, Quo Vadis, Aida? filmindeki rolüyle Jasna Duricic de En İyi Kadın Oyuncuthe father  dalında ödüle layık görüldü.

Yönetmen Zbanic ödülü, Srebrenitsalı anne ve kadınların yanı sıra öldürülen babalara, eşlere ve oğullara adadığını söyledi.

En İyi Erkek Oyuncu dalındaki ödülü The Father filmindeki rolüyle Anthony Hopkins alırken, En İyi Senaryo ödülü de The Father filminin senaristleri Florian Zeller ve Christopher Hampton'e verildi.

En İyi Komedi ödülü Yngvild Sve Flikke’nin yönettiği Ninjababy filmine verildi.

Törende En İyi Belgesel ve En İyi Animasyon dallarında Jonas Poher Rasmussen’in yönettiği Flee filmi ödüle layık görülürken, Danimarkalı yönetmen Susanne Bier de Avrupa sinemasına katıklarından dolayı onurlandırıldı.

Avrupa Film Ödülleri, "Avrupa'nın Oscar'ları" olarak kabul ediliyor.

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...