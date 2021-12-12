Avrupa Film Ödülleri'nde En İyi Film 'Quo Vadis, Aida?'

Avrupa Film Akademisi tarafından düzenlenen 34. Avrupa Film Ödülleri töreni bu yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle çevrim içi yapıldı.

En İyi Film ödülüne layık görülen Jasmila Zbanic’in Quo Vadis, Aida? filmi törende iki ödül daha aldı.

Zbanic En İyi Yönetmen dalındaki ödülü alırken, Quo Vadis, Aida? filmindeki rolüyle Jasna Duricic de En İyi Kadın Oyuncuthe father dalında ödüle layık görüldü.



Yönetmen Zbanic ödülü, Srebrenitsalı anne ve kadınların yanı sıra öldürülen babalara, eşlere ve oğullara adadığını söyledi.



En İyi Erkek Oyuncu dalındaki ödülü The Father filmindeki rolüyle Anthony Hopkins alırken, En İyi Senaryo ödülü de The Father filminin senaristleri Florian Zeller ve Christopher Hampton'e verildi.



En İyi Komedi ödülü Yngvild Sve Flikke’nin yönettiği Ninjababy filmine verildi.



Törende En İyi Belgesel ve En İyi Animasyon dallarında Jonas Poher Rasmussen’in yönettiği Flee filmi ödüle layık görülürken, Danimarkalı yönetmen Susanne Bier de Avrupa sinemasına katıklarından dolayı onurlandırıldı.



Avrupa Film Ödülleri, "Avrupa'nın Oscar'ları" olarak kabul ediliyor.