Avrupa'da sinema salonları seyirciye açılıyor

Dünyada 3 milyon 900 binden fazla kişiye buluşan corona virüsün etkisini azaltması, sinema sektörünü de hareketlendirdi.

1,5 METRE MESAFE ŞARTI

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde sinema salonları, tiyatro ve operaların 30 Mayıs’ta açılacağı açıklandı. Sinema salonlarında izleyiciler arasında en az 1.5 metre mesafe olması için gerekli önlemler alınacak.



MAYIS SONU - HAZİRAN BAŞI

İspanya’nın bazı bölgelerinde sinema salonlarının 25 Mayıs’ta açılması hedefleniyor.

Hollanda’da sinema ve tiyatro salonu gibi toplu gösterimlerin düzenlendiği mekânların 1 Haziran’da açılacağı açıklandı.

