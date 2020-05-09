Avrupa'da sinema salonları seyirciye açılıyor

09.05.2020 - 11:21
Dünyada 3 milyon 900 binden fazla kişiye buluşan corona virüsün etkisini azaltması, sinema sektörünü de hareketlendirdi.
1,5 METRE MESAFE ŞARTI
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde sinema salonları, tiyatro ve operaların 30 Mayıs’ta açılacağı açıklandı. Sinema salonlarında izleyiciler arasında en az 1.5 metre mesafe olması için gerekli önlemler alınacak.
MAYIS SONU - HAZİRAN BAŞI
İspanya’nın bazı bölgelerinde sinema salonlarının 25 Mayıs’ta açılması hedefleniyor.
Hollanda’da sinema ve tiyatro salonu gibi toplu gösterimlerin düzenlendiği mekânların 1 Haziran’da açılacağı açıklandı.