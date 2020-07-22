Ayasofya şarkısını yazan Yücel Arzen kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı imzalamasının ardından ilk namazın kılınmasına sayılı günler kaldı.



Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararın ardından söz ve müziği Yücel Arzen’e ait 'Ayasofya' isimli eser Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce ve en son Türkçe olarak sanatçılar tarafından seslendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, klibi sosyal medya hesabından “Ayasofya...Rüzgarlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...” ifadeleri ile paylaştı.

YÜCEL ARZEN KİMDİR?

Yüzel Arzen müzisyen ve piyanisttir. Bugüne kadar birçok ünlü isimler çalışan Arzen, sekiz yıl boyunca Onur Akın ve İbrahim Sadri 'ye piyano ve bağlama çalmıştır. Yücel Arzen’in çalıştığı isimler arasında Haluk Levent, Bülent Ersoy, Funda Arar da bulunuyor.



Yücel Arzen’in Kimseler Bilmez, Erzurum, Mehmet Akif, Bir On Şarkı gibi albümleri de bulunmaktadır.

2008 yılında Devrim Gürenç ile birlikte çıkardığı ‘Bir Aşk On Şarkı’ adlı albümde Yarim Yarim, İki Alyans ve Yalancı Bahar eserleri bulunuyor.