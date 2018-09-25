Ayhan Sicimoğlu yaptığı seyahatlerde kaleme aldığı yazılarının bir bölümünü Hastasıyım adını verdiği kitapta derledi. Kısa sürede okuyucu tarafından benimsenen kitabın 2. baskısı da yayımlandı.



Müzisyen kimliğinin yanı sıra gezgin kimliğiyle de bilinen Ayhan Sicimoğlu bu kez notaları değil kelimeleri konuşturdu. Gezdiği, dolaştığı ve keşfettiği yolculukları uzun bir süredir kaleme alan Ayhan Sicimoğlu’nun yazılarının bir kısmını derlediği ‘Hastasıyım’ adlı kitabı Hürriyet Kitap imzasıyla raflardaki yerini aldı. İlk baskısı kısa bir süre içinde tükenen ve büyük ilgi gören kitap, 2. baskısıyla okuyucuyla buluştu.



Gittiği yerlere kendi renkli kişiliğini de katan, yerel lezzetlerin peşine düşen Ayhan Sicimoğlu’nun seyahat maceraları her ülkenin bilinen ve alışık olunan özelliklerinin yanı sıra bilinmeyeni de konu alıyor.



"YEDEKLEMEK İÇİN YAZMAK GEREKİYOR"



Ayhan Sicimoğlu yazılarını nasıl kaleme aldığını şu sözlerle anlatıyor: “Koskoca hayatlar bir ufacık kitaba nasıl sığsın? Beynimdeki hafızaya bile sığmıyor, yedeklemek için yazmak gerekiyor. Yazdıkça heyecanlandım, zorlandım, araştırdım, geceleri uykum kaçtı, kalktım okuma ışığımı yakıp yazmaya devam ettim. Sabahları güneşten evvel uyandım, son noktayı koyduktan sonra, doğmuş güneş üzerine uzanıp huzur içinde uykuya daldım. Geceler ve uzun uçak yolculukları yazılar için ideal. Arayan yok, soran yok. Telefonlar suskun ama en zoru da baskıya yetiştirme telaşesi. Minik bir adada veya bir Afrika köyünde internet bulabilsem ki yazıyı yollasam! Bir taş ile iki kuş vurmak, seyahatleri ve tecrübeleri hem görsel hem yazılı olarak kayda geçirmek inanın çok kolay değil. Arşivlerdeki 88 yazıdan 25 adedini bu kitap için seçtik. Seçerken zorlandık tabii. Her bir yazı ayrı ülkeden olsun bari dedik…”

INSTAGRAM FENOMENİ KEDİSİ ÖLDÜ - İZLE