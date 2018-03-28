Ayla Algan'a Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen 20’nci Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde perdelerini açarak sanatseverlerle buluştu.

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana her yıl verilen “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nün bu yılki sahibi Ayla Algan oldu. Algan, ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın elinden aldı.

Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 20’nci yılında yurt dışından 6 tiyatro topluluğu ile yurt içinden 4 devlet, 4 belediye ve 15 özel tiyatro topluluğunun toplam 30 farklı oyununa ev sahipliği yapacak.



Bugüne kadarki en yüksek oyun sayısına ulaşacak olan festivalde, Küba’dan “Küba, Perküsyon ve Dans”, İspanya’dan “Best of Yllana” ve “Yalnızlar”, Litvanya’dan “Godos”, Almanya’dan “Tiyatro Delusio”, Slovenya’dan “Peter Kuster” oyunları sahnelenecek. Festivaldeki Açıkhava gösterilerinin sayısı da üçe çıkacak. Havana Compas Dans Tiyatrosu Flamenko gösterisiyle, Bursa Devlet Tiyatrosu “Bana Mastikayı Çalsana” ve Antalya Devlet Tiyatrosu “Deli Dumrul” isimli oyunlarıyla Merkez Park’ta sanatseverlerle buluşacak.



Ayla Algan, ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın elinden aldı.

Türkiye’nin en uzun soluklu uluslararası tiyatro festivali olma özelliği taşıyan festival, 20’nci yılına özel olarak ilk kez bu kadar çok yerli oyunu seyirciyle buluşturacak. Eskişehir Şehir Tiyatrosu “39 Basamak”, Tiyatro Adam “Kafkas Tebeşir Dairesi”, Semaver Kumpanya “Mağrur Fil Ölüleri”, Yolcu Tiyatro “Joko'nun Doğum Günü”, Mam Art “Kızgın Damdaki Kedi”, Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu“ Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi”, Tiyatro Keyfi “Çocuk İstiyorum” ve “Gözlerin Ardında Müzikal”, İstanbul Şehir Tiyatroları “Sızı”, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Boyacı”, Seyhan Belediye Tiyatrosu “Asiye Nasıl Kurtulur”, Ankara Devlet Tiyatrosu “Radyo-yu Hümayun” adlı oyunları ve Adana Devlet Tiyatrosu “Ali Baba Ve Kırk Haramiler” isimli çocuk oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.





ADANA TÜRKİYE'NİN HER KÖŞESİNDEN GENÇ SANATÇILARI AĞIRLAYACAK



Festival, her yıl olduğu gibi Türkiye’nin farklı illerinden genç sanatçıları desteklemeye ve sahnesinde alternatif tiyatro gruplarına yer açmaya devam ediyor. “Ankara Devinim Tiyatrosu” Ben Firida Kahlo, B Planı “Tac'ın Nöbetçileri”, İsimsiz Sahne “Ortanca”, Bam Tiyatro “Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin”, Sand Area “Söz”, Tiyatro Kast “Artık Sığınağın Kalmadı”, Performans Tiyatrosu “Kırık Bebek Ve Diva”, Shakespeare ve Müzik Tiyatrosu “Shakespeare Perisi” ve Sahne Daktilo “Posta” adlı oyunlarıyla festival programında yer alıyor.



Ayrıca bir ay sürecek festival boyunca fotoğraf, makyaj, masal tiyatrosu, cam işçiliği gibi çeşitli atölye çalışmaları da katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.





FESTİVAL BUGÜNE KADAR BİR MİLYONA YAKIN SEYİRCİYE ULAŞTI



Yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçıyı ağırlayan Adana Tiyatro Festivali, 42 farklı ülkeden 110 yabancı tiyatro ve 265 yerli tiyatro topluluğuna ev sahipliği yaptı. Sadece Adanalılar tarafından değil, Türkiye’deki tüm sanatseverler tarafından ilgiyle takip edilen festival, 1 milyona yakın seyirciye ulaştı. Türkiye’den özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları’nın da sahnelediği oyunlar dahil toplam 381 oyun ve bine yakın temsil düzenlendi.