Ayla ekibiyle birlikte, Türkiye’nin Seul Büyükelçisi, Güney Kore Milli Savunma Bakanı, Kore Gaziler Bakanı, Kore sinema sektörünün prestijli isimleri, sanat ve siyaset dünyasının büyük ilgi gösterdiği galada düzenlenen kokteylin ardından, 5 ayrı salonda gösterim gerçekleşti. Ayla, Güney Kore'de 21 Haziran’da (bugün) 320 salonda gösterime girecek.



Kore’de başlayıp Türkiye’de devam eden gerçek bir hayat hikayesini beyazperdeye taşıyan Ayla’nın galası Seul’de 1200 kişinin katıldığı özel bir davetle yapıldı. Filme konu olan 75 yaşındaki gerçek Ayla Kim Eunja, Yönetmen Can Ulkay, başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu ve çocuk oyuncu Kim Seol, İdari Yapımcı Çağlar Ercan, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Pınar Ercan’ın bulunduğu gecede bir ilk yaşandı. Kore tarihinde ilk kez iki bakan bir filmin galasında yan yanaydı.



Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçim ve elçilik yetkililerinin de yer aldığı bu önemli gecede, Kore Milli Savunma Bakanı Song Young-Moo ile Kore Gaziler Bakanı Pi Woo-Jin Ayla’yı yalnız bırakmadılar.

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