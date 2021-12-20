Aylan Bebek'in hikayesini anlatan kısa filme Fransa'dan ödül

Muğla Bodrum yakınlarında 2 Eylül 2015 tarihinde, yürek burkan hazin fotoğrafı ile dünya gündemine gelen Aylan Bebek’in öyküsünü yazan Türkçe Öğretmeni Erdal Kara, bu öyküyü Kıyıya Vuran Öykü adıyla kısa film olarak çekti. Oldukça beğenilen film, Fransa’da düzenlenen Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali (Child Film festival) “Seyirci Ödülleri” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Dünyanın birçok ülkesinden 3000 filmin başvurduğu film festivalinde seçilen 20 film pandemi dolayısıyla online olarak izletildi. Festivalde seçimi gerçekleştirilen 20 filmin en iyileri; kısa film, animasyon, belgesel, seyirci ödülü, en iyi çocuk oyuncu, en iyi yetişkin oyuncu, kurgu, müzik, senaryo ve benzeri kategorilerdeki filmlerin ödülleri açıklandı. Ödüle layık görülen eserlerden biri de Milas Kıyıkışlacık’ta Türkçe öğretmenliği yapan Erdal Kara’nın Aylan bebek’i anlattığı ‘Kıyıya vuran öykü’ adlı kısa filmi oldu.



Oldukça duygusal bir hikayeyi kısa filmle dünyaya aktarıp bir de ödül almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Erdal Kara, filmdeki esas amacının dünya barışı olduğunu kaydetti. Kara, “Çocuklar öldürülmesin, çocuklar savaş mağduru olarak mülteci olmasınlar, şekerlerini yesinler, ülkelerinde aileleri ile birlikte barış içerisinde yaşasınlar, mesajını iletmek istedim. Senaryosunu, 2016 yılında yazdığım Aylan Bebek öykümden uyarladım" dedi.

"Muğla’nın Milas ilçesinde çekimlerine başladığımız filmimizi 2020 yılının ilk gününde tamamladık" diyen Erdal Kara, "17 Temmuz 2021 tarihinde başvurusunu yaptığım filmimiz, ilk ödülünü önemli bir festivalden alsı. Projemizi dünyadaki birçok izleyici, yapımcı ve dağıtımcıyla buluşturma ve izletme fırsatını da yakalamış olduk. Ekip olarak mutluyuz” diyerek filmde katkısı olan herkese teşekkür etti.