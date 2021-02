Aylin Tezel Komiser Alex oldu

Aylin Tezel, 6 bölümlük Unbroken dizisinde, karnındayken bebeği çalınan bir başkomiseri canlandırıyor. Televizyon eleştirmenleri diziyi “İskandinav polisiyesi ve Amerikan gerilimi tadında” diye yorumladı.



Aylin Tezel, “Senaryoyu ilk okuduğumda çok mutlu oldum. Çünkü çok komplike ve heyecanlı bir kadın figürü vardı. Son yıllarda Alman televizyonlarındaki güçlü kadın rollerini özlemiştim. Alex’in hikayesi beni çok etkiledi. Kendisi için veya bazen de kendisine karşı ve de çevresindekilere karşı yürüttüğü mücadeledeki enerjiyi inanılmaz güçlü buluyorum. Alex’teki içgüdüsel hayatta kalma mücadelesi ve uzlaşmaz tavrı beni çok büyüledi” dedi.



AYLİN TEZEL KİMDİR?

Alman bir anne ile Türk bir babanın kızı olarak Bünde, Kuzey Ren-Vestfalya'da doğan Aylin Tezel, Bielefeld- Sennestadt'ta büyüdü. 15 yaşındayken Yoshi Oida ve Royston Maldoom'dan Klasik Bale, Çağdaş Dans ve Hip-Hop gibi türlerinde dans eğitimi aldı. Hans-Ehrenberg-Schule'den mezun olduktan sonra Berlin Ernst Busch Oyunculuk Akademisi'nde (Hochschule für Schauspielkunst 'Ernst Busch' oyunculuk eğitimi aldı.

2007'DE KÜÇÜK ROLLERLE BAŞLADI



İlk başlarda 2007'de TV'de küçük rollerde oynamaya başladı. 2007'nin sonunda Wem Ehre gebührt adlı filmde ilk kez başrol oyuncusu olarak yer aldı. 2008 yılında Andreas Morellin yönettiği 'Unschuld' filminde Kai Wiesinger ve Nadeshda Brennicke ile oynadı. Ardından Bis aufs Blut – Brüder auf Bewährung adlı gençlik filminde ve Luks Glück adlı komedi filminde rol aldı. 2011'de Yasemin Şamdereli'nin yazdığı ve yönettiği Almanya – Willkommen in Deutschland (Almanya – Almanya'ya Hoşgeldiniz) komedi filminde Almanya'ya gelen bir Türk ailesinin kızını canlandırdı. Oyuncu ayrıca 3 kısa filmin yönetmenliğini yapmıştır.



Filmografi



2018 Sevimli Dostlar

2017 The Yellow Birds

2016 Robinson Crusoe (Seslendirme)

2015 Macho Man

2015 Lost in the Living

2014 Coming In

2014 Auf das Leben!

2013 Tanz mit ihr (Kısa Film)

2012 Am Himmel der Tag

2012 Drei Zimmer/Küche/Bad

2012 Rhinos (Kısa Film)

2011 Ameisen gehen andere Wege

2011 Almanya'ya Hoş Geldiniz...

2010 Luks Glück

2010 Bis aufs Blut - Brüder auf Bewährung

2010 Riss (Kısa Film)

2008 Unschuld



Televizyon



2020 Tatort

2019 Die Informantin 2 (TV Filmi)

2018 Der Polizist und das Mädchen (TV Filmi)

2017 X Company

2017 Zwischen Himmel und Hölle (Mini dizi)

2016 Die Informantin (TV Filmi)

2015 Homeland

2015 Schuld

2013 Doc Meets Dorf

2013 Kleine Schiffe (TV Filmi)

2011 Bloch

2011 Tiere bis unters Dach

2011 SOKO Stuttgart

2011 Notruf Hafenkante

2011 Aschenputtel (TV Filmi)

2010 Großstadtrevier

2009 Sui tuoi passi (TV Filmi)

2008 Türkisch für Anfänger

2008 Giacomo Puccini - Die dunkle Seite des Mondes (TV Filmi)

2008 Bis dass der Tod uns scheidet (TV Filmi)

2007 Ein Fall für zwei



