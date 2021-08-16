Ayşe Kulin'den yeni kitap: Hazan

Adı: Aylin, Köprü, Sevdalinka, Füreya, Nefes Nefese gibi kitaplarıyla tanınan, uluslararası çapta okuyucu kitlesine sahip olan yazar Ayşe Kulin’in Hazan adlı yeni kitabı çıktı.

Kulin'in Veda ile başladığı anı-romanları dizisi Everest imzalı Hazan ile devam ediyor. Bir ömrün okumakla ve yazmakla geçen güzü, baharı, yazı ve işte… hazanı! Ayşe Kulin, külliyatın bu cildinde hastalığından kazandığı ödüllere, ödüllerin hikayelerine, şair Adonis’le nasıl tanıştığından corona günlerine değin, bugüne, yakın tarihe dair yazdı.

"ÖMRÜMÜN SONBAHAR MEVSİMİNDEYİM"

Kulin'in yeni kitabına dair notu şöyle:



"Hazan, sonbahar demek.



Hüzünle akraba olan bu sözcüğün bir başka anlamı özlem ve ayrılık mevsimi… bir diğeri sararıp solmuş, eski canlılığını kaybetmiş kimse.



Kimi tanımlarında kendimi bulduğum bu kelimeyi çok sevdim ve madem ben de sonbahar mevsimindeydim ömrümün, kitabımın adını HAZAN koydum.



VEDA ile başlayıp UMUT- HAYAT- HÜZÜN ve HAYAL ile sürdürdüğüm otobiyografik yolculuğumu HAZAN ile noktalıyorum. Kitabın hüzün dozu aşırıya kaçmasın diye komik ve mutlu anılarımdan da seçtim siz okurlarım için. Hayat bir döngüdür, bahar er geç gelir ve yaza kavuşur. Benim bir kış günü yazmaya başladığım HAZAN ile siz bir yaz günü buluşacaksınız. Yaz mevsiminizin mutlu, huzurlu geçmesi dileğiyle keyifli okumalar diliyorum."