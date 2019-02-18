Ayşegül Aldinç: Hep oyuncu ve şarkıcı olmak istedim

Başarılı yorumculuğu ve Türk pop müziğine kattığı bambaşka tarz ile önemli bir yere sahip olan Ayşegül Aldinç, geçtiğimiz günlerde Suat Kavukluoğlu’nun sunduğu ve NTV Radyo’da yayınlanan Müzik Defteri programının ilk canlı yayın stüdyo konuğu oldu. Programda sanatçı Ayşegül Aldinç, geçmişten bugüne müzikal yolculuğunu anlattı.

"Mükemmeliyetçiliğimin hem yararını hem zararını gördüm"

Suat Kavukluoğlu’nun: ‘’Müzikal kariyerinizdeki başarılar karşısında nasıl hissediyorsunuz?’’ soruna karşılık Aldinç: ‘’Kariyerimde mükemmeliyetçiliğimin hem yararını hem zararını gördüm. Diğer sanatçılar senede bir veya iki albüm çıkarırken ben daha uzun soluklu ve sağlam işlere yöneldim. Bu da albüm hazırlığının zaman alması sebebiyle arka arkaya şarkı çıkarmamama neden oluyordu. Tüm bunlara karşın müzikseverler de ben de sonuçlardan hep memnun kaldık.’’

"Hep oyuncu ve şarkıcı olmak istedim"

Hayatında müziğe karşı ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını söyleyen Ayşegül Aldinç; ‘’Kendimi bildim bileli hep oyuncu ve şarkıcı olmak istedim. Annem beni küçükken yerli filmlere götürdü. O filmleri izleye izleye içindeki karakterlere ilgi duymaya başladım. Kendi kararlarımı alacak yaşa geldiğimde şimdiki adı Marmara Üniversitesi olan Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Seramik Bölümü'nü bitirdikten sonra yolumu çizdim...’’ diye devam etti.

"Barış Manço Rocker Girl imajını önerdi"



Ayşegül Aldinç’in ilk albümü ’Ve Ayşegül Aldinç’ üzerine devam eden sohbette Aldinç, Barış Manço’nun Kara Sevda şarkısını seslendirme aşamasında kendisine yine Barış Manço tarafından önerilen Rocker Girl imajından sonra her şeyin değiştiğini ifade etti.

"Aysel Gürel gerçekten özel bir kadındı"

Müzikal kariyeri boyunca çok değerli bir çok söz yazarı, müzisyenlerle çalıştığını belirten Ayşegül Aldinç, Aysel Gürel ile ilk tanışmasını şu sözlerle ifade etti: ‘’Aysel'le Nişantaşı’nda Selmi Andak'ın stüdyosunda tanıştık. Yıllar sonra yollarımız tekrar kesişti. Evini özel bulduğu ve sevdiği müzisyenlere açardı. Evi büyük olmasına karşın yatak odasında yaşardı. Yatağının üzeri şarkı sözlerini yazdığı dosya kağıtlarıyla kaplanmış olurdu. Kendi o yığın arasında küçücük bir alana sığışmaya çalışırdı. Çok değerli anılardı.’’

"Bir gün Sezen Aksu aradı ve...."

Program boyunca içten devam eden sohbete Sezen Aksu ile yaşadığı anıları da ekleyen Ayşegül Aldinç, Sorma şarkının hikayesini: ‘’Hayatıma çok önemli dokunuşları olan sevgili Sezen Aksu aradı bir gün; sana şarkı yaptım dedi. telefonda dinler dinlemez söylediğim ilk şarkıydı. Şarkını bu akılda kalıcı özelliği onu Türk Pop Müziği'nin klasiklerinden yaptı. Sonrasında Zeki Müren başta olmak üzere 10 ayrı şarkıcı Sorma'yı albümleri ve sahnelerinde söylediler’’ diye anlattı.



PROGRAMIN TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN