Mide ağrısı şikayetiyle geçtiğimiz cuma günü hastaneye giden Ayşen Gruda’nın doktoru Dahiliye Uzmanı Ergün Kasapoğlu, usta oyuncunun son durumu hakkında basın açıklaması yaptı. Uzman Dr. Kasapoğlu, usta oyuncunun hayati tehlikesi olmadığını belirterek, “Şu anda olmasa da tabii pankreasın kötü seyrettiğinden dolayı ilerideki günlerde bu durumla karşı karşıya kalabiliriz. Fakat şu anda hayati tehlike gözlenmiyor” dedi.

Mide ağrısı şikayetiyle geçtiğimiz cuma akşamı saat 18.30’da Kağıthane’de özel bir hastaneye giden Ayşen Gruda’ya mide kanaması teşhisi konularak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Gruda’nın doktoru Dahiliye Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu 1 yıldır pankreas kanseri tedavisi gören usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Geldiğinde kan değerleri çok düşüktü. Şu anda konuşuyor. Gazetesini de okuyabiliyor, bilinci açık. Ek hastalıklarından dolayı tabi pankreasından karaciğerine sıçrama mevcut. Şuanda gözüken 7-8 santimetre çapında pankreasta kitle mevcut. Medikal tedavisine devam edilecek” diye konuştu.



“ŞU ANDA HAYATİ TEHLİKE GÖZLENMİYOR"

Oyuncu Ayşen Gruda’nın şuanda hayati tehlikesinin bulunmadığını söyleyen Uzman Dr. Kasapoğlu, “Şu anda olmasa da tabi pankreasın kötü seyrettiğinden dolayı ilerideki günlerde bu durumla karşı karşıya kalabiliriz. Fakat şuanda hayati tehlike gözlenmiyor” ifadelerini kullandı.



“DAMARDAN BESLENİYOR"

Usta oyuncunun beslenme problemleri yaşadığını belirten Dr. Kasapoğlu, “Katı gıdalar ile beslenemiyor, sıvı bir miktar. Şuanda damardan besleniyor. Bundan sonraki süreçte yine mama desteği veya damardan beslenemediği takdirde bir sonraki etap dediğimiz bağırsağa bir hortum vasıtasıyla mamaları oradan vermek. Bu evre 4 ilerlemiş pankreas kanseri olarak kabul ediliyor. Tedavi yaklaşımımız şu etapta ameliyat” dedi.



“YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Başhekim Yardımcısı Görkem Gökçeloğlu ise Ayşen Gruda’nın moralinin iyi olduğunu belirterek, “Şuuru açık. Durumu da birkaç gündür iyiye gidiyor. Dolayısıyla biz yoğun bakımdan çıkarmayı düşünüyoruz ancak bu durumda tıbbi süreçlerin nasıl ilerleyeceğine dair şimdiden bir şey söylememiz mümkün değil. Ancak düne göre bugün daha iyiye gitti” şeklinde konuştu.