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Yeşilçam'ın ve tiyatronun usta oyuncusu Aytaç Arman (69) yaşamını yitirdi.

Arman, kanser hastalığı nedeniyle 2 Şubat'tan beri İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Aytaç Arman için yarın İstanbul'da Atlas Sineması'nda tören düzenleneceği duyuruldu.

AYTAÇ ARMAN KİMDİR?

Hem bir jön, hem de bir sinema emekçisi olan Aytaç Arman, 22 Haziran 1949 tarihinde Veysel İnce adıyla Adana'da doğdu.

O yılların sinemaya geçiş bileti olan "Ses Dergisi Yarışması"nda ikinci seçildi. Birinciliği ise Tarık Akan'a kaptırdı.



Aytaç Arman adını kullanmaya başladıktan sonra ilk performansını Yılmaz Güney'le "Baba" filminde sergiledi.



1974'te Süreyya Duru'nun yönettiği "Bedrana" filminde Perihan Savaş'la; 1977'de yine Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara Çarşaflı Gelin"de Semra Özdamarla başrolü paylaştı. İki film de Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda ödüllere layık görüldü.



Arman'a Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda ''En İyi Erkek Oyuncu Ödülü''nü Ömer Kavur'un "Gece Yolculuğu" filmindeki performansı getirdi.



70'lerde başladığı oyunculuğu bir an olsun bırakmadı. Yeşilçam filmlerinde yer alsa da siyasi kimliği nedeniyle hakim karşısına da çıktı.



12 Eylül 1980 darbesinden sonra Sinema Emekçileri Derneği üyeliğinden 18 yılla yargılandı, beraat etti.



2015'te Londra Türk Film Festivali'nden yaşam boyu başarı ödülü aldı.



Aytaç Arman son olarak 2014'te birçok festivalden ödüllerle dönen "Toz Ruhu" filminde Avni karakterini canlandırdı.

