Ayvalık’ta Teoman fırtınası esti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ünlü rock sanatçısı Teoman’ın  Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen konserine ilgi yoğun oldu.

İHA 01.08.2021 - 12:16

Ayvalık’ta Teoman fırtınası esti

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Teoman: Müzisyenler zor durumda biz şarkıcılar şikayet etmeyelim

Uzun süre ara verdiği sahnelere mayıs ayı sonunda dönen Teoman’ın, Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu’nda verdiği konseri yaklaşık 5 bin kişi büyük bir coşkuyla izledi.

Gençlerin çoğunlukta olduğu konserde ünlü sanatçı Teoman birbirinden güzel şarkılarını kendine has üslubuyla hayranları için seslendirdi.

Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Teoman, çok sevdiği Ayvalık’ta hayranlarıyla buluşmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Yoğun katılım olan konseri, Ayvalık Belediyesi düzenledi. 

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